Samsung presenta Galaxy K Zoom

29/04/2014

galaxy-k-zoom-01_tSamsung ha presentato ufficialmente Galaxy K Zoom, un nuovo prodotto con sistema operativo Android 4.4, pensato appositamente per coloro che puntano sulla qualità della fotocamera quale caratteristica fondamentale nella scelta del proprio smartphone. Già ribattezzato "cameraphone", si tratta di uno smartphone dal peso di 200 grammi, con schermo super Amoled da 4,8 pollici con risoluzione 720 p e un processore Exynos a sei core. Tra le altre caratteristiche, 2 Gb di memoria RAM, 8 Gb di spazio interno con slot micro SD fino a 64 Gb, wi-fi, Bluetooth 4.0 LE, NFC, A-GPS + GLONASS, connettività 3G / LTE, batteria da 2430 mAh. Per quanto concerne la camera, presente un sensore CMOS (1 / 2.3 pollici) BSI da 20,7 megapixel, con zoom ottico retrattile da 10 x, stabilizzatore OIS e flash Xenon. Insomma, caratteristiche che ben poco hanno da invidiare a buona parte delle fotocamere in circolazione, e che potranno soddisfare le richieste di tutti coloro i quali desiderano il meglio dagli scatti professionali.
