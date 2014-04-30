L'aggiornamento Android 4.4 è su Samsung Galaxy 10.1

[caption id="attachment_6903" align="alignnone" width="276"] Samsung Galaxy 10.1[/caption] L' aggiornamento Android 4.4 per il Galaxy note 10.1 si è iniziato a sviluppare negli Stati Uniti, alcune delle modifiche in questo aggiornamento sono molto interessanti. Naturalmente, questi cambiamenti delle varie versioni di Android, sono molto importanti non solo per il design ma anche per le diverse caratteristiche e per i miglioramenti dei vari dispositivi. Una modifica più ovvia forse sarebbe anche legata alle notifiche, nel pannello di notifica personalizzato di Samsung. Quest'ultimo è stato rinnovato con il tema che Samsung ha portato avanti nelle varie versioni. Un altro cambiamento è senza dubbio quello visivo, molto più sottile questa volta, ed è stato inserito il nuovo task manager nella recente lista di applicazioni. Altri sono i cambiamenti dell' aggiornamento Android 4.4, la performance è considerata più veloce su tutta la linea, incluso il browser web di Samsung. C'è stata notevole riduzione lag , la durata della batteria è stata migliorata. Questi sono sicuramente alcuni cambiamenti enormi e positivi, soprattutto per gli utenti che amano alcune delle funzioni più utili di questo dispositivo. L'aggiornamento è disponibile in una dimensione molto grande, ovvero 540 MB di file, quindi agli utenti appassionati non resta che attendere con ansia questo nuovo aggiornamento e di conservare spazio nella propria memoria per poter finalmente passare all'ultima versione di Android.