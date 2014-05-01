Samsung Galaxy Tab 4 10.1 a 250 euro

è il nuovo(la quarta "generazione") della casa sudcoreana. Disponibile da qualche giorno sui principali mercati internazionali ad un prezzo di circa 250 euro, il prodottoambisce a sbaragliare la concorrenza dei suoi principali competitors e, in particolar modo, della competizione esercitata da Apple, con i suoi iPad. In particolare, il Galaxy Tab 4 10.1 è venduto con un sistema operativo Android 4.4.2 e interfaccia utente TouchWiz, un display TFT da 10,1 pollici a 149 PPI con risoluzione 1280 x 800 pixel, un processore quad-core da 1,2 GHZ, 1,5 GB di RAM, 16 BG di memoria interna espandibile con una micro SD fino a 64 Gb, connettività mediante wi-fi, bluetooth 4.0, micro USB 2.0, supporto 3G, fotocamera da 3,15 Megapixel (e altra fotocamera anteriore da 1,3 Megapixel). Presenti altresì anche dei sensori di accelerometro, GPS e batteria da 6.800 mAh non rimovibile, in grado di garantire una ottima autonomia al nuovo prodotto Samsung che, siamo convinti, saprà certamente attrarre le attenzioni degli utenti della compagnia asiatica, e non solo.