Arriva il video promozionale del Samsung Galaxy S5

[caption id="attachment_6745" align="alignnone" width="300"] Video Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è uno dei prodotti della casa sud coreana che negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di se. Dopo tante critiche e continue discussioni in merito ad alcuni bug del software la Samsung ha voluto mettere in luce i pregi del nuovo smartphone messo in produzione, grazie ad un video promozionale chiamato The Next Big Thing is here (la prossima grande cosa è qui). Con questo filmato c’è un confronto diretto tra Samsung Galaxy S5 e iPhone, soprattutto basato sulla risoluzione delle immagini scattate grazie alla videocamera posteriore, ma anche su determinati oggetti che possono essere indossati per permettere di applicare al meglio determinate funzionalità. Gear Fit ad esempio è totalmente impermeabile ed è un device indossabile che permette di utilizzarlo anche sotto la pioggia, inoltre è importante sottolineare che la Samsung ha voluto promuovere questo nuovo gioiello inserito sul mercato in quanto all’interno come sistema operativo è stato introdotto il nuovo Android 4.4. Dunque questi prodotti della casa sud coreana stanno facendo il boom di vendite rendendo così i produttori di smartphone e tablet, tra i più quotati al mondo in quanto tra iPhone e Samsung Galaxy c’è sempre stata una competizione e ad oggi, entrambi sono diventati dei colossi nel mondo della tecnologia.