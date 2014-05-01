Nasce LG G Watch con sistema operativo Android Wear

[caption id="attachment_6948" align="alignnone" width="300"] Lg G Watch[/caption] Nasce LG G Watch con Android Wear ed in Francia già tutto questo è stato svelato con tanto di prezzo e lancio del prodotto. A giugno infatti al prezzo di 199 euro sarà messo sul mercato il nuovo dispositivo LG. Sarà il primo watch basato su Android Wear e sarà disponibile in tutti i negozi francesi in attesa che la vendita sia espansa in tutta l’Europa. Il prezzo però nel resto del continente potrebbe essere più basso, infatti sembra essere di 100 euro, dunque un degno rivale del Samsung Gear 2. Le caratteristiche di questo watch sono moltissime tra cui un display ovviamente con touch da 1,65 pollici, 4 GB di memoria interna ed inoltre saranno 2 le colorazioni disponibili tra cui nero e champagne. Grazie ad Android Wear avrà la funzionalità Always On ma le caratteristiche del software ancora sono un mistero. La presentazione di LG G Watch avverrà il prossimo maggio e nel frattempo saranno sicuramente date altre informazioni, con la speranza che il dispositivo possa essere al più presto messo in vendita anche nel resto dell’Europa. Non resta quindi che attendere altre notizie e informazioni riguardo a questo piccolo gioiello della casa LG che potrebbe essere uno dei principali rivali delle altre case produttrici.