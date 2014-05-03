Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Android Wear annunciato da Google, disponibile sugli smartwatch

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6948" align="alignnone" width="300"]Lg G Watch Lg G Watch[/caption] Google ha annunciato un nuovo sistema operativo, ovvero Android Wear,  importantissimo soprattutto per le nuove generazioni, poiché è avvenuta un’evoluzione non solo del sistema operativo ma anche della forma di utilizzo, ovvero wear. Questa modalità permette ai dispositivi indossabili come ad esempio gli smartwatch di avere un ottimo sistema all’interno che garantisce un veloce e interessante utilizzo. Per questa ragione dunque Google ha stretto accordi con molti produttori: LG, Motorola, Samsung, Asus, HTC, ma anche costruttori di chipset quali Qualcomm, MIPS, Broadcom, Intel e MediaTek. Mentre però è stato pubblicato l’annuncio della collaborazione è stato anche presentato il nuovo dispositivo smartwatch. Su questo LG Watch l’interfaccia sarà gestibile anche tramite i comandi vocali e tutto sarà basato su Google che sarà il perno principale di questo dispositivo mobile e indossabile. Dunque è disponibile sin da subito acquistare questo dispositivo con Android Wear in modo tale da poter avere dei vantaggi e non solo. La tecnologia di questi gioielli indossabili sta incuriosendo tutti gli amanti dell’elettronica e di smartphone in quanto, gli oggetti sono realmente utili e molto simili a quello che vediamo sui cellulari, tablet e quant’altro. Non resta che provare per credere alla nuova tecnologia indossabile a colpo di touch.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elenco delle migliori app Android su dispositivi mobili

Articolo Successivo

Galaxy S5: prezzo destinato a calare?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019