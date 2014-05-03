Android Wear annunciato da Google, disponibile sugli smartwatch

[caption id="attachment_6948" align="alignnone" width="300"] Lg G Watch[/caption] Google ha annunciato un nuovo sistema operativo, ovvero Android Wear, importantissimo soprattutto per le nuove generazioni, poiché è avvenuta un’evoluzione non solo del sistema operativo ma anche della forma di utilizzo, ovvero wear. Questa modalità permette ai dispositivi indossabili come ad esempio gli smartwatch di avere un ottimo sistema all’interno che garantisce un veloce e interessante utilizzo. Per questa ragione dunque Google ha stretto accordi con molti produttori: LG, Motorola, Samsung, Asus, HTC, ma anche costruttori di chipset quali Qualcomm, MIPS, Broadcom, Intel e MediaTek. Mentre però è stato pubblicato l’annuncio della collaborazione è stato anche presentato il nuovo dispositivo smartwatch. Su questo LG Watch l’interfaccia sarà gestibile anche tramite i comandi vocali e tutto sarà basato su Google che sarà il perno principale di questo dispositivo mobile e indossabile. Dunque è disponibile sin da subito acquistare questo dispositivo con Android Wear in modo tale da poter avere dei vantaggi e non solo. La tecnologia di questi gioielli indossabili sta incuriosendo tutti gli amanti dell’elettronica e di smartphone in quanto, gli oggetti sono realmente utili e molto simili a quello che vediamo sui cellulari, tablet e quant’altro. Non resta che provare per credere alla nuova tecnologia indossabile a colpo di touch.