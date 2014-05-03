Elenco delle migliori app Android su dispositivi mobili

[caption id="attachment_6805" align="alignnone" width="300"] Migliori app Android[/caption] Da molto tempo gli appassionati di telefonia si chiedono quali siano le migliori app Android. Ce ne sono davvero tante al momento ma tra le più gettonate e scaricate troviamo sicuramente: Adidas miCoach utilissima per chi ama tenersi in forma, dunque utenti sportivi, AirDroid che serve per gestire al meglio il proprio smartphone o tablet, AVG Antivirus, Air Push Detector e AdFree Android che proteggono il dispositivo su cui vengono installati, Barcode Scanner che tramite fotocamera riesce a riconoscere i prodotti e a volte anche il costo, CamScanner utilissimo per chi lavora e vuole scannerizzare per trasformare documenti in pdf, Chiamate e SMS Gratis. Dropbox è invece senza dubbio importantissima per portare con se tutti i documenti importantissimi. Si hanno a disposizione 2 GB e ogni 500 per ogni amico portato. Facebook ovviamente è importante per la comunicazione. Google Traduttore, Google Drive e Gmail, Instagram social network basato sulle fotografie. Orari dei treni per verificare quanto parte e arriva il treno interessato, Pagine Bianche per tutti i numeri di telefono, Pharm Around per verificare dove è situata la farmacia più vicina. Shazam per conoscere il titolo di una canzone che piace molto, Skype, SkyGo, Speedtest per la velocità del dispositivo, Tripadvisor per le recensioni sui diversi locali e tantissime altre ancora migliori app Android.