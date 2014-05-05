Non c'è bisogno di disinstallare Themer, il problema è solo un bug

[caption id="attachment_7008" align="alignnone" width="300"] Disinstallare Themer[/caption] C’è un bug nelle nuove misure di sicurezza di Android e questo ha causato problemi per l'applicazione Themer su alcuni telefoni, poichè l'applicazione è stata accusata di aver fatto intercettazioni di password, dunque è stato consigliato di cancellarlo. Dopo aver risposto alle minacce di Apple per avere temi simili a iOS nel loro database, hanno cercato anche di ottenere un posto all’interno del Google Play Store, ma gli utenti sono stati accolti con un messaggio di errore da Android stesso. Google ha raccomandato di disinstallare l'applicazione anche se non era stata rimossa dal Play Store. Ecco alcuni chiarimenti sulla situazione, si tratta di un bug Security Team di Android che sta attualmente lavorando per risolvere. Per fortuna, il Security Team di Android ha confermato che si tratta di un bug e non una minaccia reale, quindi non c'è bisogno di disinstallare Themer. Tutto questo inoltre se si è in possesso di un ottimo antivirus non può avvenire e quindi si suppone che tutto sia tranquillamente risolvibile in quanto Google riuscirà senza dubbio a risolvere i bug in fretta. Dunque non c’è un reale bisogno di disinstallare Themer.