Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Non c'è bisogno di disinstallare Themer, il problema è solo un bug

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7008" align="alignnone" width="300"]Disinstallare Themer Disinstallare Themer[/caption] C’è un bug nelle nuove misure di sicurezza di Android e questo ha causato problemi  per l'applicazione Themer su alcuni telefoni, poichè l'applicazione è stata accusata di aver fatto intercettazioni di password, dunque è stato consigliato di cancellarlo. Dopo aver risposto alle minacce di Apple per avere temi simili a iOS nel loro database, hanno cercato anche di ottenere un posto all’interno del Google Play Store, ma gli utenti sono stati accolti con un messaggio di errore da Android stesso. Google ha raccomandato di disinstallare l'applicazione anche se non era stata rimossa dal Play Store. Ecco alcuni chiarimenti sulla situazione, si tratta di un bug Security Team di Android che sta attualmente lavorando per risolvere. Per fortuna, il Security Team di Android ha confermato che si tratta di un bug e non una minaccia reale, quindi non c'è bisogno di disinstallare Themer. Tutto questo inoltre se si è in possesso di un ottimo antivirus non può avvenire e quindi si suppone che tutto sia tranquillamente risolvibile in quanto Google riuscirà senza dubbio a risolvere i bug in fretta. Dunque non c’è un reale bisogno di disinstallare Themer.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Android KitKat, cresce l'utilizzo del sistema operativo

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5: display al top grazie a particolari pixel

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019