Android KitKat, cresce l'utilizzo del sistema operativo
di Redazione
06/05/2014
Sono state pubblicate da Google le statistiche relative al sistema operativo Android, e ancora una volta Jelly Bean è quella più diffusa fino ad ora. Diversa la situazione per Android KitKat che raggiunge l’8,5 % dunque sembra essere favorito ultimamente, soprattutto grazie ai vari aggiornamenti del software messi a disposizione dai produttori. Questo sistema operativo inoltre è disponibile non solo su smartphone ma anche su Tablet, con Android 4.4 preinstallato. Si parla poi anche del Gingerbread, ovvero Android 2.3 che resiste ancora con il 16,2 % e tutto questo è fondamentale e soprattutto un dato importante poiché si tratta di una versione lanciata verso la fine del 2010, dunque non aggiornatissima. Dai dati quindi emerge che Android sta migliorando moltissimo, regalando ai propri utenti la possibilità di poter avere degli aggiornamenti continui. Tutto questo è senza dubbio un incentivo per chi ovviamente è indeciso tra diversi sistemi, e quindi si è registrato soprattutto nell’ultimo periodo un aumento della crescita di Android KitKat, ultima versione disponibile sul mercato. Gli aggiornamenti da fare saranno ancora molti, a detta dei responsabili e dei creatori del sistema operativo, ma ovviamente bisogna attendere che tutti questi siano disponibili su tutti i dispositivi, ma soprattutto bisogna dare il tempo di trovare e mettere in pratica delle novità.
