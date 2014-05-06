Google Play Movie raggiunge nuovi 40 paesi

[caption id="attachment_7014" align="alignnone" width="300"] Google Play Movies[/caption] Google Play Movie è un servizio che continua ad aggiornarsi e ad oggi è riuscito a raggiungere 40 nuovi paesi, grazie alla versione 3.1.22, notiziona quindi per chi utilizza l’app ma soprattutto per colui che continua ad incassare grazie a questa splendida funzionalità. L’aggioramento aggiunge alcune funzionalità migliorate tra cui un Download più rapido con la possibilità di scaricare i film in HD o in SD, ottimizzazione dello streaming video anche per dispositivi KitKat, altri miglioramenti poi sono anche le correzioni e le eliminazioni di alcuni bug. Scegliere la dimensione e il formato del film da scaricare è una cosa utilissima, che permette inoltre di gestire la memoria interna ed esterna del proprio dispositivo, inoltre però c’è da dire che ci sono dei limiti, ovvero la compatibilità con altri dispositivi. Spesso ci si trova dinanzi a smartphone di fascia media che riesce ad avere la possibilità di visualizzare i film in HD o in Full HD, mentre magari altri dispositivi di fascia superiore con schermi migliori per natività sono limitati ad una visione di qualità nettamente inferiore. Sicuramente la situazione è paradossale ma bisogna riconoscere che la società creatrice dell’app sta cercando di risolvere anche questi problemi, Google Play Movies dunque è un app che merita di essere scaricata.