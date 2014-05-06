Samsung Galaxy S5 Prime in edizione limitata?

[caption id="attachment_6855" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S5[/caption] Secondo quanto sta emergendo in queste ore, il Samsung Galaxy S5 Prime, la versione super-top del Galaxy S5 di Samsung, con display Quad HD 2560 x 1440, e dalle altre caratteristiche hardware di particolare pregio, potrebbe essere predisposto in edizione limitata e, pertanto, con quantità non esattamente troppo ampie. A rivelarlo è il sito internet Korea Herald, secondo cui - considerati gli elevati costi dei dispositivi - Samsung starebbe valutando la possibilità di distribuire una quantità limitata del Galaxy S5 Prime. Per quanto concerne gli altri dettagli, per il momento non sembrano esservi particolari novità rispetto alle indiscrezioni già note: presente quindi un processore Snapdragon 805 con GPU Adreno 420, 3 Gb di RAM, 32 Gb di memoria interna, fotocamera da 16 Megapixel, Android 4.4.2 KitKat e altri elementi di grande interesse che dovrebbero permettere al Prime di contrastare ad armi pari (o migliori) la concorrenza premium.