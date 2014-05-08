Galaxy S5 “sfidato” dal nuovo Ascendi P7 di Huawei
di Redazione
08/05/2014
Si chiama Ascendi P7 il nuovo “incubo” di casa Samsung e Apple. Almeno, stando a quanto è stato possibile vedere dalla sfavillante presentazione che la Huawei, il colosso cinese della tecnologia, ha effettuato a Parigi al fine di presentare il suo nuovo device, con promesse di bassi prezzi (399 euro) e grandi performance. In attesa di poter mettere le mani sui test dell’Ascendi P7, possiamo certamente limitarci a leggere le caratteristiche di grandissimo pregio di tale smartphone, che Huawei vorrebbe utilizzare per sottrarre quote di mercato “top” alla concorrenza. Tra le tante, figura una fotocamera anteriore da 8 Megapixel (oltre a quella posteriore da 13 Megapixel), in grado – altresì – di garantire degli scatti ultra rapidi (1,2 secondi da display spento) e dei groufies, ovvero dei selfie di gruppo, mediante la funzione di fotografia panoramica facilmente accessibile dalle fotocamere del dispositivo. Disponibili sul mercato italiano da fine maggio.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S5 Crystal Edition, arrivano le prime foto ufficiali
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S5 Mini, arriva la prima immagine
Redazione