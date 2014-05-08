Caricamento...

Galaxy S5 “sfidato” dal nuovo Ascendi P7 di Huawei

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2014

ascendi p7Si chiama Ascendi P7 il nuovo “incubo” di casa Samsung e Apple. Almeno, stando a quanto è stato possibile vedere dalla sfavillante presentazione che la Huawei, il colosso cinese della tecnologia, ha effettuato a Parigi al fine di presentare il suo nuovo device, con promesse di bassi prezzi (399 euro) e grandi performance. In attesa di poter mettere le mani sui test dell’Ascendi P7, possiamo certamente limitarci a leggere le caratteristiche di grandissimo pregio di tale smartphone, che Huawei vorrebbe utilizzare per sottrarre quote di mercato “top” alla concorrenza. Tra le tante, figura una fotocamera anteriore da 8 Megapixel (oltre a quella posteriore da 13 Megapixel), in grado – altresì – di garantire degli scatti ultra rapidi (1,2 secondi da display spento) e dei groufies, ovvero dei selfie di gruppo, mediante la funzione di fotografia panoramica facilmente accessibile dalle fotocamere del dispositivo. Disponibili sul mercato italiano da fine maggio.
