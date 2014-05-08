Samsung Galaxy S5 Crystal Edition, arrivano le prime foto ufficiali

Dopo averne parlato qualche giorno fa, arrivano finalmente le prime immagini del(o Swarovski Edition), la variante dell’ultimo smartphone di casa Samsung impreziosito da alcuni particolari di pregio piuttosto… evidenti. Lo smartphoneè infatti impreziosito dalla presenza di alcuni. Il che, in fin dei conti, rende questo dispositivo elettronico un oggetto ambito prevalentemente (e quasi esclusivamente) dalla platea di consumatrici femminili, evidentemente più attratte da questa caratteristica meramente estetica. In ogni caso, Samsung ha altresì ben pensato di aggiungere gli Swarovski anche al nuovo, l’orologio smart indossabile, che il produttore asiatico vorrebbe tempestare di brillanti. Una personalizzazione gradevole, ma certamente meno invasiva rispetto allo smartphone, dove la presenza di cristalli è numericamente maggiore. Voi che ne pensate? Vi attirano queste varianti preziose del Galaxy S5 e del Gear Fit?