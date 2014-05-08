Fare spazio nella barra delle notifiche Android è possibile
[caption id="attachment_7040" align="alignnone" width="300"] Barra delle notifiche[/caption] Indipendentemente dalle opinioni quando si tratta produrre Android con le interfacce utente personalizzate e funzionalità, dunque di migliorare l’aspetto, si parla soprattutto della barra delle notifiche. Di solito la barra dovrebbe essere divisa esattamente a metà. Sul lato sinistro si vedono notifiche per le applicazioni e sulla destra ci sono informazioni di sistema progettate per far sapere che cosa il telefono sta facendo. Invece, vediamo HTC, Samsung, LG e molti altri che lasciano uno o due spazi per le notifiche mentre il resto è per le attività del telefono. La funzione delle notifiche persistenti di Android permette agli sviluppatori di app di tenere un’icona nella barra, il risultato finale è dunque una confusione. È possibile però pulire la barra delle notifiche e se si scopre però che si ha intenzione di utilizzare le applicazioni eliminate si può andare nelle impostazioni applicazioni e disabilitare o eliminare del tutto ciò che è stato fatto, ovviamente a seconda di quello si vuol fare . Inoltre all’interno di questa barra sono presenti molte funzionalità che sono attive senza aver voluto farlo ed è possibile disabilitarle senza andare nelle impostazioni dello smartphone, basta dunque trascinare dall’alto verso il basso la barra e spegnere pigiando sull’icona dell’app da disabilitare.
