Arriva finalmente Ifttt su Android, scaricabile dal Google Play Store

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2014

[caption id="attachment_7044" align="alignnone" width="300"]IFTTT su Android IFTTT su Android[/caption] L'applicazione ufficiale ifttt è stata finalmente rilasciata su Android un paio di settimane fa, e questo comporterà una serie di nuove azioni possibili su Android. L'applicazione iOS ifttt comprende solo alcune opzioni per il controllo del dispositivo, ma Android consente alle applicazioni di alternare le impostazioni, inviare messaggi e caricare contenuti in background. Questo rende l'applicazione Ifttt su Android incredibilmente potente. Ifttt su Android è quindi finalmente installabile anche su questo sistema operativo e consente l'accesso a sei canali unici: Ambiente, Avvisi, telefonate, foto, SMS, e le impostazioni del dispositivo. Questo è dunque importantissimo per chi vuole gestire al meglio il proprio dispositivo, consentendo così di modificare continuamente le impostazioni e in base a ciò che più desideriamo fare, quindi in base alle proprie esigenze. Fondamentale è dire che questa app è possibile scaricarla dal Google Play Store come una qualsiasi applicazione normale, basta semplicemente digitare il nome ed effettuar l’installazione per poi iniziare a gestire al meglio il proprio smartphone e non solo in quanto potrebbe anche essere utile sui diversi tablet con il sistema operativo Android. Arrivano quindi ampie conquiste di questo sistema che fino a poco fa era sempre inferiore rispetto all’avversario Apple con sistema operativo iOS.

