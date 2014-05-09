L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

[caption id="attachment_2486" align="alignnone" width="300"] Aggiornamento Android KitKat 4.4.2[/caption] La casa sud coreana Samsung con un comunicato ufficiale ha annunciato che avverrà l' aggiornamento di Android KitKat 4.4.2, ma quest'ultimo non sarà possibile svilupparlo nei Galaxy S3 i9300 e Galaxy S3 Mini poichè non hanno le giuste caratteristiche per poter supportare l'ultimo aggiornamento. La motivazione principale per cui il Galaxy S3 i9300 e il Galaxy S3 Mini non potranno ricevere tale evoluzione è principalmente legata all'interfaccia TouchWiz, che occupa molta memoria, che in questi due modelli non è disponibile. Stando a quanto riporta il comunicato ufficiale rilasciato dalla Samusung i dispositivi che potranno usufruire di tale aggiornamento sono quelli che hanno almeno 2 GB di RAM. E' importante ricordare inoltre che l' aggiornamento Android KitKat 4.4.2 sarà disponibile per la versione Galaxy S3 LTE poiché possiede 2 GB di RAM e può dunque sostenere il nuovo aggiornamento della piattaforma. Ufficialmente i Galaxy S3 i9300 e Galaxy S3 Mini non avranno più nuovi aggiornamenti per le versioni Andorid e questo da un lato può rappresentare un qualcosa di positivo per l'azienda Samsung come anche di negativo, poichè gli utenti possessori di questi smartphone sicuramente non accetteranno con piacere la decisione, mentre altri invece passeranno automaticamente a modelli successivi nell'intento di essere sempre al passo con i tempi incrementando così le vendite della casa sud coreana.