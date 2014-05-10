Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Molte funzionalità con i codici segreti Android, ma attenzione!

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2234" align="alignnone" width="300"]Galaxy S3 Aggiornamento Android 4.2 Galaxy S3 Aggiornamento Android 4.2[/caption] I codici segreti Android non sono altro che stringhe alfanumeriche che consentono di avere alcune funzionalità in più rispetto ad altri cellulari con lo stesso sistema operativo. Questa azione è più comunemente chiamata backdoor, associata al funzionamento del software stesso. Queste plurifunzionalità sono degli accessi nascosti che spesso sono utilizzati da alcuni programmatori o malintenzionati per accedere e modificare parte delle informazioni dell’utente che possiede uno smartphone o un altro dispositivo simile. Questi accessi a causa dei codici segreti Android sono spesso causati da errori di programmazione, mentre a volte sono creati appositamente per effettuare delle modifiche future al dispositivo. Ad esempio quando i produttori utilizzano questa stringa alfanumerica per sistemare errori o problemi che non sono risolvibili con delle semplici modifiche. Alcuni di questi codici inoltre è importante ricordare che possono essere fonte di informazioni importantissime, che in poco tempo raggiungono la persona o il malintenzionato che vuole sapere di più riguardo al vostro dispositivo. Tutto ciò inoltre se fatto in modo sbagliato può portare a malfunzionamenti dei dispositivi, che siano tablet oppure no, addirittura si può anche arrivare alla rottura. Dunque per chiunque abbia intenzione di cimentarsi a svolgere questi piccoli lavoretti per scopi personali e per avere benefici sul proprio dispositivo, vogliamo ricordare di fare molta attenzione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovi Galaxy in arrivo

Articolo Successivo

Nuovo aggiornamento per lo Smartwatch Sony

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019