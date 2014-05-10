Molte funzionalità con i codici segreti Android, ma attenzione!

[caption id="attachment_2234" align="alignnone" width="300"] Galaxy S3 Aggiornamento Android 4.2[/caption] I codici segreti Android non sono altro che stringhe alfanumeriche che consentono di avere alcune funzionalità in più rispetto ad altri cellulari con lo stesso sistema operativo. Questa azione è più comunemente chiamata backdoor, associata al funzionamento del software stesso. Queste plurifunzionalità sono degli accessi nascosti che spesso sono utilizzati da alcuni programmatori o malintenzionati per accedere e modificare parte delle informazioni dell’utente che possiede uno smartphone o un altro dispositivo simile. Questi accessi a causa dei codici segreti Android sono spesso causati da errori di programmazione, mentre a volte sono creati appositamente per effettuare delle modifiche future al dispositivo. Ad esempio quando i produttori utilizzano questa stringa alfanumerica per sistemare errori o problemi che non sono risolvibili con delle semplici modifiche. Alcuni di questi codici inoltre è importante ricordare che possono essere fonte di informazioni importantissime, che in poco tempo raggiungono la persona o il malintenzionato che vuole sapere di più riguardo al vostro dispositivo. Tutto ciò inoltre se fatto in modo sbagliato può portare a malfunzionamenti dei dispositivi, che siano tablet oppure no, addirittura si può anche arrivare alla rottura. Dunque per chiunque abbia intenzione di cimentarsi a svolgere questi piccoli lavoretti per scopi personali e per avere benefici sul proprio dispositivo, vogliamo ricordare di fare molta attenzione.