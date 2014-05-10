Nuovo aggiornamento per lo Smartwatch Sony

[caption id="attachment_7060" align="alignnone" width="300"] Smartwatch Sony[/caption] Per tutti coloro che hanno uno Smartwatch è arrivata buona notizia poiché l’azienda Sony ha molte esperienze riguardo ai dispositivi indossabili. Tempo fa sono arrivati dei miglioramenti grazie a diversi aggiornamenti, tra le ultime news ci sono senza dubbio la possibilità di personalizzare l’interfaccia dell’orologio, quella di personalizzare lo sfondo e inserire il doppio click per la riattivazione dello schermo. La Sony ha inoltre dichiarato che ben presto saranno inserite molte altre applicazioni e personalizzazioni all’interno di tutti i dispositivi Smartwatch della casa produttrice, poiché gli sviluppatori sono già da tempo a lavoro per evolvere anche questo nuovo tipo di prodotto. Interessanti sono dunque le funzionalità introdotte all’interno di questi orologi tecnologici, quasi utilizzabili come un vero e proprio smartphone, ma la cosa ancora più importante e che sicuramente lascia strabiliati, è che con il passar del tempo tutto cambierà nuovamente e gli aggiornamenti di questi dispositivi saranno all’ordine del giorno con tantissimi altre novità in più. Non resta dunque che attendere l’ufficialità di queste evoluzioni direttamente dalla casa produttrice per iniziare sin da subito a scaricare nuove app e funzionalità per il proprio orologio tecnologico. La Sony dunque, già esperta nel settore delle console, sta iniziando a crescere anche nel campo del mobile.