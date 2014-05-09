Flounder, un nuovo dispositivo Google con Android 4.4.3

[caption id="attachment_7056" align="alignnone" width="300"] Flounder[/caption] Flounder è un nome in codice che è stato attribuito ad un nuovo dispositivo Google. Questa notizia è stata scoperta dopo alcune informazioni che sono state introdotte in rete, che chiaramente spiegavano come un nuovo dispositivo sia stato inserito all’interno del Google Plex per diversi test consuetudinali. Flounder e della serie Nexus anche se non si sa se in trattativa con Nexus 8 oppure di un altro tipo, fatto sta che c’è stata molta confusione anche perché molti credevano che la produzione fosse stata effettuata da HTC o Asus. Ad oggi invece c’è una certezza, ovvero la produzione sarà di Nexus targato HTC in una versione Android 4.4.3, quindi un software molto aggiornato capace di dare agli utenti tutto ciò di cui si ha bisogno. L’entrata sul mercato di questo fantastico dispositivo ancora non si sa, ma ovviamente si attendono comunicati ufficiali della casa produttrice che poi a sua volta spiegherà le componenti e le caratteristich di questo fantastico nuovo gioiello tecnologico. Sono molti gli smatphone presenti sul mercato e questo senza dubbio inizialmente potrebbe essere un problema, ma con la nuova tecnologia si presuppone che il lancio di questo dispositivo sarà senza dubbio un gran successo. Ma per sapere di più bisogna ancora attendere un po’.