Samsung Galaxy Mega 6.3: che fine ha fatto?

di Redazione

09/05/2014

mega63Si chiama Galaxy Mega 6.3 ed è un phablet rilasciato sul mercato da Samsung qualche tempo fa, e finito rapidamente nel dimenticatoio. La “colpa” è, probabilmente, non sua: il Galaxy Mega ha infatti finito con l’essere cannibalizzato dalla serie Galaxy S e da quella Note, prodotti sui quali la compagnia sudcoreana ha voluto concentrare i propri (quasi) unici sforzi di marketing sul fronte dei device telefonici mobili. Tuttavia, il Galaxy Mega 6.3 non è affatto un brutto prodotto. anzi, Considerando il fatto che oggi è possibile aggiudicarsi tale dispositivo a un prezzo vicino ai 300 euro, questo phablet dalle dimensioni più che generose può candidarsi a divenire un valido strumento di lavoro. Per quanto concerne le sue caratteristiche, spicca soprattutto l’extra dimensione del display (pari appunto a 6,3 pollici), un processore Snapdragon 400 dual core da 1,7 Ghz, 1,5 GB di Ram, fotocamera posteriore da 8 Mega e una anteriore da 1,9 Mega. Caratteristiche di tutto rispetto, dunque, per uno smartphone finito troppo celermente nell'oblio...
