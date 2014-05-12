In arrivo nuovi tablet LG, ecco i 7.0, 8.0 e 10.1
di Redazione
12/05/2014
[caption id="attachment_7084" align="alignnone" width="300"] Nuovi tablet LG[/caption] Sono in arrivo dei nuovi tablet LG oltre al 10.1 e si parla del 7.0 e dell’8.0, questo sarà senza dubbio un evento poiché la presentazione avverrà a Monaco tra qualche giorno. Qui saranno svelate tutte le caratteristiche dei dispositivi che fino ad oggi non sono riuscite a trapelare ma una cosa è certa, all’interno ci sarà il sistema operativo Android e oltre a questo un comunicato stampa ha precisato che il G Pad 7.0 è stato realizzato per tenerlo in una sola mano anche se è un prodotto molto potente, il G Pad 8.0 invece è stato pensato per offrire agli utenti maggiori possibilità a livello multimediale, ed infine il G Pad 10.1 realizzato per offrire maggiori ore di intrattenimento e divertimento. Dopo queste importanti notizie, i nuovi tablet LG sembra che stiano crescendo in un modo eccezionale, facendo così salire la qualità dei prodotti, e questo è molto importante poiché permette non solo all’azienda di acquistare valore di mercato ma anche di evolversi notevolmente. La versione di Android disponibile su questi tablet sarà probabilmente Knock Code, Q Pair ecc, ovvero dei sistemi che sono già stati inseriti più volte all’interno di prodotti LG. Dunque non resta che attendere la presentazione dei prossimi giorni per avere maggiori informazioni.
