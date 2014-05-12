Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

In arrivo nuovi tablet LG, ecco i 7.0, 8.0 e 10.1

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7084" align="alignnone" width="300"]Nuovi tablet LG Nuovi tablet LG[/caption] Sono in arrivo dei nuovi tablet LG oltre al 10.1 e si parla del 7.0 e dell’8.0, questo sarà senza dubbio un evento poiché la presentazione avverrà a Monaco tra qualche giorno. Qui saranno svelate tutte le caratteristiche dei dispositivi che fino ad oggi non sono riuscite a trapelare ma una cosa è certa, all’interno ci sarà il sistema operativo Android e oltre a questo un comunicato stampa ha precisato che il G Pad 7.0 è stato realizzato per tenerlo in una sola mano anche se è un prodotto molto potente, il G Pad 8.0 invece è stato pensato per offrire agli utenti maggiori possibilità a livello multimediale, ed infine il G Pad 10.1 realizzato per offrire maggiori ore di intrattenimento e divertimento. Dopo queste importanti notizie, i nuovi tablet LG sembra che stiano crescendo in un modo eccezionale, facendo così salire la qualità dei prodotti, e questo è molto importante poiché permette non solo all’azienda di acquistare valore di mercato ma anche di evolversi notevolmente. La versione di Android disponibile su questi tablet sarà probabilmente Knock Code, Q Pair ecc, ovvero dei sistemi che sono già stati inseriti più volte all’interno di prodotti LG. Dunque non resta che attendere la presentazione dei prossimi giorni per avere maggiori informazioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovo video promozionale per LG G Watch

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5 Mini presto in versione dual-SIM

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019