Nuovo video promozionale per LG G Watch

Lg G Watch Il progetto del nuovo G Watch ormai è stato lanciato, ed è stato anche pubblicato un nuovo video promozionale G Watchper permettere a tutti i clienti di avere una dimostrazione delle varie funzionalità dell'LG Watch. Questo dispositivo inoltre è il primo ad avere come sistema operativo Android Wear, fatto appositamente per questi nuovi tipi di prodotti. Guardando il video promozionale si pensa che addirittura è possibile trovare questo gioiello sul mercato già in estate, anche se ovviamente non c'è nulla di preciso poiché non c'è stata nessuna ufficialità da parte della casa produttrice LG. L'unica certezza è che il nuovo LG G Watch sarà disponibile in due colori, nero e bianco, e il dispositivo stesso sarà in metallo dotato anche di certificazione che lo protegge dall'acqua, dunque indossabile anche sotto la pioggia. La batteria sarà molto potente proprio per smentire le voci che parlano appunto di una breve durata. Questo nuovo orologio digitale tecnologico Google, avrà un display da 1,65 pollici e una risoluzione da 280 x 280 pixel, la ram interna sarà di 512 MB e la memoria di storage di 4 GB. La Francia inoltre ha anche confermato il prezzo per l'Europa per questo nuovo gioiello e sarà di circa 199 euro.