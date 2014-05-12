Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Nuovo video promozionale per LG G Watch

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6948" align="alignnone" width="300"]Lg G Watch Lg G Watch[/caption] Il progetto del nuovo G Watch ormai è stato lanciato, ed è stato anche pubblicato un nuovo video promozionale G Watchper permettere a tutti i clienti di avere una dimostrazione delle varie funzionalità dell’LG Watch. Questo dispositivo inoltre è il primo ad avere come sistema operativo Android Wear, fatto appositamente per questi nuovi tipi di prodotti. Guardando il video promozionale si pensa che addirittura è possibile trovare questo gioiello sul mercato già in estate, anche se ovviamente non c’è nulla di preciso poiché non c’è stata nessuna ufficialità da parte della casa produttrice LG. L’unica certezza è che il nuovo LG G Watch sarà disponibile in due colori, nero e bianco, e il dispositivo stesso sarà in metallo dotato anche di certificazione che lo protegge dall’acqua, dunque indossabile anche sotto la pioggia. La batteria sarà molto potente proprio per smentire le voci che parlano appunto di una breve durata. Questo nuovo orologio digitale tecnologico Google, avrà un display da 1,65 pollici e una risoluzione da 280 x 280 pixel, la ram interna sarà di 512 MB e la memoria di storage di 4 GB. La Francia inoltre ha anche confermato il prezzo per l’Europa  per questo nuovo gioiello e sarà di circa 199 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Moto E sarà disponibile con l'aggiornamento ad Android 4.4.3 KitKat

Articolo Successivo

In arrivo nuovi tablet LG, ecco i 7.0, 8.0 e 10.1

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019