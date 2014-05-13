Moto E sarà disponibile con l'aggiornamento ad Android 4.4.3 KitKat
di Redazione
La Motorola ha presentato il suo nuovo modello di smartphone Moto E, e nel video di presentazione è stato ufficialmente confermato il fatto che sul dispositivo sarà presente il sistema operativo Android 4.4.3 KitKat. Il video è stato inserito su Youtube insieme alle specifiche tecniche e non solo. Visualizzando il promo si capisce benissimo che le capacità di questo cellulare sono legate soprattutto agli effetti dovuti al display spettacolare, e soprattutto grazie alle caratteristiche della batteria e la resistenza all’acqua e ai graffi. Coloro che però sono amanti della tecnologia, hanno sicuramente notato che all’interno del dispositivo Moto E, sarà presente Android 4.4.3 KitKat di cui ormai si parla da moltissimo tempo. Ovviamente bisogna tener presente che però questa linea non è stata distribuita ancora ufficialmente da Google, nemmeno sulla linea di smartphone Nexus. All’interno del video promozionale inoltre è stata evidenziata una frase: “Il dispositivo riceverà almeno un aggiornamento software, alla versione corrente del sistema operativo Android.” Dunque non si partirà da una versione 4.4.3 ma da quella precedente, ovvero la 4.4.2 aggiornabile poi alla successiva. Dunque bisogna attendere l’ufficialità di Google per vedere finalmente la nuova versione del sistema operativo del simpatico robot verde, ovviamente non si esclude l’evoluzione ad Android 4.5 o 5.0
