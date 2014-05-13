Caricamento...

Deezer disponibile nella versione premium su Samsung Galaxy S5

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2014

[caption id="attachment_7095" align="alignnone" width="300"]Deezer Deezer[/caption] Deezer è un app utilissima per chi ama la musica, e grazie ad un accordo avuto con la Samsung, sarà possibile per chi possiede il Samsung Galaxy S5, goderne della versione premium per ben 6 mesi. Notiziona dunque per chi acquisterà il prodotto della casa sud coreana e che in più ama anche la musica, su quest’app infatti è possibile guardare in streaming la musica e avere ovviamente maggiori qualità del suono, ma soprattutto consigli riguardo ai migliori editori musicali. Grazie a questo accordo è possibile ascoltare tantissimi brani musicali presenti nel brano dell’app fornita dalla Samsung, ovviamente sono molte le applicazioni che garantiscono queste possibilità anche u altri dispositivi, ma Deezer ovviamente contribuisce anche con l’evoluzione della musica e riuscirà anche a sviluppare maggiori offerte per i consumatori. Alcuni pezzi grossi della Samsung hanno dichiarato che per la società sud coreana è molto importante aver stipulato questo accordo, poiché dimostra che c’è un costante impegno per l’evoluzione dei servizi disponibili ma soprattutto per permettere l’evoluzione e la crescita della musica in tutto il mondo grazie anche a dei dispositivi come gli smartphone. Dunque con questa unione tra app e Samsung Galaxy S5 si avrà la possibilità di migliorare la tecnologia musicale ma soprattutto di migliorare l’esperienza degli utenti.

