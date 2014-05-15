Caricamento...

Samsung, evento per il 12 giugno: è l'ora del Tab S?

15/05/2014

galaxy tab sAlcuni dirigenti Samsung hanno confermato che la compagnia sudcoreana sta programmano di lanciare una nuova linea di tablet, per la prima volta, a New York, il prossimo 12 giugno (al Madison Square Garden): obiettivo, peraltro nemmeno troppo celato, è quello di erodere le quote di mercato in capo ad Apple, andando a minare la credibilità della supremazia commerciale della Mela. In ogni caso, l'intevista rilasciata ai dirigenti sembra essere piuttosto criptica, considerato che non è ancora ben chiaro cosa verrà presentato: è solamente noto che sarà svelata una nuova linea di dispositivi. Di qui, i rumors che hanno infiammato la rete: si tratterà del Galaxy Tab da 10,5 pollici (disponibili anche in versione 8,4 pollici e 13,3 pollici) di cui si parla da tempo? Il Galaxy Tab S dovrebbe essere dotato di pannello AMOLED di grande qualità, lettore di impronte digitali, sistema operativo Android 4.4 KitKat, processore octa-core Exynos 5420, 3 GB di Ram, fotocamera posteriore con sensore da 8 Megapixel. Caratteristiche di sicuro rilievo, ad un prezzo ancora da svelare.
