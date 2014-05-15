Molte le esplosioni dei Samsung Galaxy, ecco le ragioni

[caption id="attachment_7114" align="alignnone" width="300"] Esplosioni dei Samsung Galaxy[/caption] Ultimamente accade che ci sono esplosioni dei Samsung Galaxy e tra questi c’è anche l’S3. Questa brutta esperienza l’ha vissuta una ragazza in Svizzera, mentre infatti aveva il suo cellulare in tasca è avvenuta l’esplosione e poi i suoi abiti sono andati a fuoco. Fortunatamente il suo capo è riuscito in tempo ad aiutarla togliendole l’abbigliamento per evitare che le sue ustioni siano state peggiori di quanto già avvenuto, infatti la giovane ha avuto un ustione addirittura di terzo grado alla sua gamba destra. Questa esplosione inoltre ha addirittura distrutto completamente lo smartphone della ragazza e questo è davvero impressionante. Un altro episodio molto simile è accaduto ad altre persone e dunque la Samsung sta cercando di indagare sull’accaduto, e andando a fondo della situazione si è scoperto che per tutti i casi ci potrebbe essere una ragione, ovvero l’utilizzo di batterie non originali. Queste ultime infatti farebbero surriscaldare troppo lo smartphone e in alcuni casi la situazione potrebbe degenerare con un’esplosione, ed è proprio per questo che la casa sud coreana che consiglia a tutti i suoi clienti di diffidare dalle imitazioni e di acquistare solo prodotti o ricambi con il marchio Samsung. Dunque se si vogliono evitare esplosioni dei Samsung Galaxy o di qualsiasi altro dispositivo bisogna fare molta attenzione ai pezzi di ricambio per il proprio smartphone o altro.