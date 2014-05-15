Samsung Galaxy S3 Neo Dual Sim in arrivo al momento solo in Cina

[caption id="attachment_7111" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy S3 Neo Dual Sim[/caption] Tante sono le novità introdotte dalla Samsung ma ad oggi si parla di un altro dispositivo, ovvero il Samsung Galaxy S3 Neo Dual Sim. Questo dispositivo però attualmente è disponibile solo in Cina e dunque fa pensare che la casa sud coreana non vuole assolutamente far sparire il modello Samsung Galaxy S3. Il nuovo smartphone inoltre, ha le stesse caratteristiche hardware della versione in commercio in tutta Europa, con la differenza che ha la possibilità di leggere due sim. Queste le caratteristiche: Sistema operativo Android 4.3 di base, GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz, batteria 2100mAh, WCDMA 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz, Cpu 1,4 Ghz Quad Core, Fotocamera 8 Mega Pixel e Display 4.8 HD 720p Super Amoled. Il prezzo non è ancora definito e nemmeno il periodo in cui entrerà sul mercato, in quanto essendo destinato solo al mercato cinese non si hanno delle notizie certe. Si spera però che presto possa arrivare in Europa per soddisfare le richieste degli amanti Samsung e soprattutto del modello Galaxy S3. Importante inoltre dire che la casa sud coreana tiene molto ai suoi gioielli messi sul mercato e il Samsung Galaxy S3 Neo Dual Sim, sarà sicuramente un successo se inserito anche nel resto del mondo.