Google Play Store si aggiorna alla versione 4.8.19

Google Play Store ha dato la possibilità a moltissimi utenti di scaricare applicazioni e nuove funzionalità per i propri dispositivi, ad oggi però con la versione 4.8.19, si è aggiunta non solo la modalità di pagamento con Pay Pal, ma anche alcuni ritocchi per l'interfaccia e per migliorare la gestione dei dispositivi. Infatti se vengono aperte le schede con i contenuti del Play Store, è possibile notare che nelle sezioni riguardanti alla musica e film ecc si troverà una barra dell'intestazione diventata trasparente che permette poi di ritornare al colore originario dopo lo scrolling verso il basso. Un altro importante cambiamento introdotto nella nuova versione, è stato sicuramente il variare della posizione dei pulsanti e della lista contenuti e desideri, in modo tale da poterlo anche condividere oppure per effettuare maggiori ricerche all'interno del negozio online. Ovviamente anche Google Play Store con il passar del tempo ha dovuto effettuare dei cambiamenti per non rischiare di essere obsoleto, ma tutto questo solo per migliorare le esperienze dei clienti e per permettere di rendere il tutto molto più funzionale, ma anche per avere maggiore spazio a disposizione nell'interfaccia. Per conoscere quindi i cambiamenti non resta che passare alla nuova versione 4.8.19 e godersi lo spettacolo.