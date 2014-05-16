Nuovo progetto Samsung, arriva il Galaxy Mega

[caption id="attachment_7123" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy Mega[/caption] La Samsung avrebbe in progetto una nuova linea di smartphone, ovvero i Galaxy Mega. Questo però non significa avere dei dispositivi delle dimensioni enormi, anzi sembra che siano molto più piccoli. Questa nuova linea potrebbe essere presentata entro l’estate ma fino l’estate, ma fino ad ora non si conoscono ancora le caratteristiche dei nuovi dispositivi. La casa sud coreana inoltre è famosa anche per aver dato ad ogni dispositivo un codice numerico e quello della nuova linea dovrebbe essere SM-G750A e SM-G750F, e a dichiararlo è stato uno degli stessi operatori Samsung. Dunque oltre a queste notizie non si sa altro ma si pensa che dunque il lancio sul mercato non sarà imminente, anzi dovrebbe passare un bel po’ di tempo. Si pensa però che all’interno della linea Galaxy Mega saranno inseriti dei processori Qualcomm Snapdragon 800 da 2,3 GHz, un display ad alta risoluzione di 720 p, quindi tutti componenti migliori rispetto alla linea precedente. Questo potrebbe anche essere applicato alla linea di tablet e quant’altro, quindi non resta che attendere l’ufficialità dalla Samsung per l’entrata sul mercato ma soprattutto anche per la conoscenza delle nuove caratteristiche, che sicuramente incuriosiscono tutti gli utenti che vogliono essere sempre al passo con i tempi.