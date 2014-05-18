Smartphone Galaxy, i prezzi più bassi sul mercato - 19 maggio

[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S[/caption] Tra poche ore si aprirà una nuova settimana particolarmente attesa dagli amanti degli smartphone e dei prodotti Samsung: nuovi prodotti si stanno affacciando all'orizzonte, e tra qualche giorno è possibile che vi siano importanti novità in termini anticipativi. Al di là di quanto sopra, cerchiamo di dare altresì un'occhiata al presente, puntando a comprendere quale sia lo stato di prezzo dei principali smartphone di casa Samsung. Per quanto concerne ad esempio il Galaxy S5, il prezzo più basso che abbiamo trovato è quello di 519 euro, da Groupon e Techmania. Un'offerta certamente molto conveniente, difficilmente equiparabile. Per quanto concerne il Samsung Galaxy S4, sempre su Techmania è possibile aggiudicarsi il device a 299 euro, con spese di spedizione da 8,50 euro. Il Galaxy S4 Mini è invece disponibile a 199 euro, spese di spedizione incluse, da Gli Stockisti. Su Digital Electronik i prezzi partono invece da 229,90 euro, con 10 euro di spese di spedizione. Sul Galaxy S3 è invece possibile contare sull'offerta da 199 euro di Techmania, oltre a 8,50 euro di spese di spedizione.