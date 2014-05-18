Ecco le 5 migliori applicazioni musicali per i dispositivi

[caption id="attachment_7126" align="alignnone" width="300"] Googl Play Store[/caption] Sono state scoperte le 5 migliori applicazioni musicali disponibili sul Play Store per ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo, o anche in streaming, ma molte persone preferiscono ancora tenere la musica sul proprio telefono o tablet. Poweramp offre molte caratteristiche volte ad utenti avanzati che gli altri lettori di musica non possono eguagliare, ed i temi e tweaks in Poweramp lo rendono uno dei migliori del settore. Inoltre supporta moltissimi miglioramenti musicali che rendono un miglioramento della musica personale. Provare Poweramp è semplice e gratis settimane, dopo di che il costo è di 3,99 dollari per comprare la versione completa. Un’altra applicazione è DoubleTwist, che ha sempre offerto più funzioni rispetto agli altri lettori di musica, e non ha mai smesso di migliorare o aggiungere nuovi trucchi per l'applicazione. Inoltre, è una delle poche applicazioni che possono essere sincronizzare con la libreria musicale per il proprio. Google Play Music è conosciuto soprattutto come front-end per ascoltare musica che si acquista dal Play Store e da Google All Access, ma anche se non si prevede di utilizzare una di queste caratteristiche, l'app Play Music fa un fantastico lettore musicale offline. L'interfaccia di Play Music è fantastica con la sua estetica di Google, e la libreria musicale dell’app può essere ordinata attraverso i generi, artisti, album e canzoni. Altre app importanti di musica sono All Acces, N7, Fusion e Shoutcast. Ecco quindi le 5 migliori applicazioni musicali.