Nuovo video per il Galaxy K Zoom

E' sicuramente uno dei prodotti più attesi per coloro i quali amano gliconintegrata particolarmente potente. Parliamo naturalmente del, device che dovrebbe rappresentare una manna dal cielo per i maniaci dele dellepiù o meno panoramiche, e che dovrebbe apportare alcune grandi novità al modello 2013. Stando a quanto abbiamo avuto modo di vedere, il dispositivo risulta essere piuttosto maneggevole, discreto e in grado di apportare dei comfort che risultano essere evidenti fin dal primo utilizzo. Al fine di introdurlo con maggiore convincimento nel mercato internazionale, Samsung ha appena rilasciato un nuovo video promozionale che ci presenta alcune feature del dispositivo. Si tratta di un filmato promo di 2 minuti e mezzo, che certamente potrà soddisfare le esigenze di tutti coloro i quali desiderano disporre di ogni informazione sul cameraphone della compagnia sudcoreana.