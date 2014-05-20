Caricamento...

Gmail per Android si aggiorna alla versione 4.8

di Redazione

20/05/2014

[caption id="attachment_7170" align="alignnone" width="300"]Gmail per Android Gmail per Android[/caption] Gmail per Android è stato finalmente aggiornato alla versione 4.8 con molte novità soprattutto per l’interfaccia. Del restyling si è parlato molto e molte voci dicono proprio che le novità non mancano soprattutto per il layout dell’interfaccia che è in relazione alla funzionalità e alle offerte. Per vedere gli aggiornamenti ovviamente bisogna attendere un po’ di tempo, ma si pensa che queste nuove disposizioni saranno sicuramente apprezzate dagli amanti della tecnologia e del design. Chi non ama aspettare però può già scaricare e installare il File APK che è stato messo a disposizione sul sito Android Police compatibile con dispositivi della versione 4.0. Google infatti sta introducendo la distribuzione dell’app per aiutare a comprendere meglio com’è cambiato il livello del nuovo Gmail per Android. Par aggiornare le email basta fare uno swipe verso il basso, le voci impostazioni e guida sono state spostate nel menù laterale a sinistra, i pulsanti per passare da un account ad un altro sono nell’immagine del profilo, i messaggi personalizzati per le caselle non contengono alcun messaggio, gli allegati possono essere salvati in Google Drive o stampati, premendo in modo prolungato sul display dove c’è l’immagine si può osservarla a schermo intero, l’accesso alla gestione degli account è nel menù in alto a destra, è stato corretto il bug relativo ai caricamenti, è stato migliorato il supporto delle lingue e soprattutto la barra di navigazione può essere visualizzata solo nella schermata principale.

