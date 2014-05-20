Pou, il tamagotchi gratuito per tutti gli smartphone Android

[caption id="attachment_7173" align="alignnone" width="300"] Pou[/caption] Pou è un’applicazione attualmente gratuita su Android, che consente agli utenti di avere a portata di touch un vero e proprio tamagotchi. Infatti sul Google Play Store, questo pet game, ha spopolato in quanto si tratta di una simpatica polpettina di cui bisogna prendersi cura dandole da mangiare (ma attenzione a non farlo ingrassare), vestendola, dandole la possibilità di giocare tramite dei giochi interattivi con lo stesso utente e tantissimo altro ancora tra cui ad esempio, fargli fare la doccia o vestirlo come più piace. Inoltre con questo gioco è possibile anche guadagnare delle monetine che permettono di acquistare dal frigorifero o dall’armadio molti più oggetti, cibi e magari sfondi per abbellire il personaggio ma anche l’ambiente in cui vive. Con Pou inoltre si ha la possibilità di salire di livello ma anche di vederlo crescere fino a diventare adulto, si può accarezzare con un colpo di touch e si può anche pulire la camera in cui è presente questa polpettina dai bisogni appena fatti. Simpaticissima è soprattutto la funzione che consente di ripetere ciò che diciamo con la voce del piccolo esserino che può tenere compagnia in modo molto simpatico. Inoltre bisogna fare anche molta attenzione poiché potrebbe ammalarsi e dunque bisogna sempre tenerne cura e nel caso in cui si presenti un termometro non bisogna spaventarsi, basta acquistare la medicina nel reparto pozioni. Dunque non resta che divertirsi con questa simpatica applicazione per Android.