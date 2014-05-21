Galaxy Tab 10.1, tutte le caratteristiche del dispositivo

[caption id="attachment_6879" align="alignnone" width="300"] Galaxy Tab 10.1[/caption] Il Galaxy Note 10.1 è uno degli smartphone tanto attesi della gamma Samsung. Il prodotto presenta delle caratteristiche fondamentali, che riescono a renderlo differente dagli altri Tablet precedenti. Gli Hub disponibili sono: Music Hub, Video Hub, LunAPPark,Game Hub, BuonAPPetito e Readers Hub. Un’altra delle caratteristiche fondamentali è senza dubbio quella del multitasking, dov’è possibile svolgere due operazioni nello stesso momento, con la funzione Multiscreen che consente di dividere a metà lo schermo e proseguire con le diverse applicazioni. Mentre infatti si sta leggendo delle mail si può tranquillamente aprire una nuova finestra dove magari prendere appunti o dove sarà possibile poi navigare in internet. Il Galaxy Tab 10.1 è un’idea che sicuramente ha dato delle novità nel mondo della Samsung, accontentando molti amanti della tecnologia, ma anche dell’arte in quanto è possibile scrivere o disegnare su questo dispositivo grazie al versatile pennino integrato. Dunque la nuova generazione di Tablet promette bene e bisogna anche ricordare che ci sono a disposizione ben 7 template per personalizzare le note, e grazie alla funzione Shape Match è possibile anche autocorreggere il tutto una volta inserita la giusta formula. Con Adobe Photoshop invece, si può tranquillamente modificare o ritoccare una foto o altre immagini rendendole personalizzate e affascinanti con un semplice tocco.