Android 4.4 KitKat disponibile su Sony Xperia e Tablet Z

Stando alle notizie, Android 4.4 KitKat è finalmente su Xperia Z, ZL, ZR e tablet Z. E' stata stesso la Sony a dare il via a questo aggiornamento, proprio come è stato anticipato il mese scorso. Questi modelli della Sony infatti sono particolari ma per avere la certezza e soprattutto per fare in modo che arrivi ovunque e si diffonda su tutti i territori, c'è bisogno assolutamente di alcuni giorni. Una volta che l'update sarà disponibile, gli utenti riceveranno una notifica. Grazie a questo aggiornamento di Android 4.4 KitKat, si avrà il vantaggio di avere un'ottimizzazione dell'interfaccia, coloro che posseggono la PS4 potranno essere collegati e possedere delle esclusive, aggiornamento di tutte le applicazioni Sony con i migliori supporti, integrazione dei servizi cloud con Sony Entrainment Network per Walkman e Album and Movies, personalizzazione dell'interfaccia con ben 280 temi e oltre anche, compatibilità con Lifelog e altri dispositivi indossabili. Dunque tutte funzionalità che senza dubbio andranno a migliorare le prestazioni e il valore degli Xperia Z, ZL, ZR e Tablet Z, che già in precedenza hanno senza dubbio incantato gli amanti della tecnologia e della casa produttrice, appunto la Sony. Per maggiori informazioni non resta che attendere la notifica dell'aggiornamento disponibile.