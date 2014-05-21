Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Android 4.4 KitKat disponibile su Sony Xperia e Tablet Z

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7188" align="alignnone" width="300"]Android 4.4 KitKat Android 4.4 KitKat[/caption] Stando alle notizie, Android 4.4 KitKat è finalmente su Xperia Z, ZL, ZR e tablet Z. E’ stata stesso la Sony a dare il via a questo aggiornamento, proprio come è stato anticipato il mese scorso. Questi modelli della Sony infatti sono particolari ma per avere la certezza e soprattutto per fare in modo che arrivi ovunque e si diffonda su tutti i territori, c’è bisogno assolutamente di alcuni giorni. Una volta che l’update sarà disponibile, gli utenti riceveranno una notifica. Grazie a questo aggiornamento di Android 4.4 KitKat, si avrà il vantaggio di avere un’ottimizzazione dell’interfaccia, coloro che posseggono la PS4 potranno essere collegati e possedere delle esclusive, aggiornamento di tutte le applicazioni Sony con i migliori supporti, integrazione dei servizi cloud con Sony Entrainment Network per Walkman e Album and Movies, personalizzazione dell’interfaccia con ben 280 temi e oltre anche, compatibilità con Lifelog e altri dispositivi indossabili. Dunque tutte funzionalità che senza dubbio andranno a migliorare le prestazioni e il valore degli Xperia Z, ZL, ZR e Tablet Z, che già in precedenza hanno senza dubbio incantato gli amanti della tecnologia e della casa produttrice, appunto la Sony. Per maggiori informazioni non resta che attendere la notifica dell’aggiornamento disponibile.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy Tab 10.1, tutte le caratteristiche del dispositivo

Articolo Successivo

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019