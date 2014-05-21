Caricamento...

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

galaxy aceIn un primo momento sembrava che il rasserenamento dei rapporti tra Samsung e Apple potesse sbloccare alcune questioni ancora in sospeso. Ed invece, in Olanda, rimane vietata la vendita dei Samsung Galaxy S2 e Ace: poco male, potrebbe dire qualcuno, visto e considerato che si tratta di modelli ampiamente superati dai più recenti. E invece no. Il precedente olandese costituisce una sorta di spada di Damocle e di pericoloso esempio da ripetere in futuro, anche se le fattispecie oggetto di indagine (che hanno poi portato al divieto di vendita) sono presumibilmente irripetibili. Secondo quanto affermava una Corte d'Appello olandese per una sentenza legata ad una causa di primo grado nel 2011, infatti, Samsung avrebbe violato alcuni brevetti di proprietà della compagnia americana, prevalentemente riguardanti lo scrolling e lo sblocco dello schermo mediante trascinamento di una immagine. L'accusa aveva chiesto il blocco delle vendite di tutta la gamma Galaxy S, mentre la Corte ha riconosciuto tale possibilità solo per gli S2 e gli Ace.
