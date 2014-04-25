[caption id="attachment_6872" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy Beam 2[/caption] Il Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare, è stato lanciato insieme al sistema operativo Android 4.2 Jelly Beam. Questo smartphone prodotto dalla casa sud coreana, è dotato di un proiettore molto utile per visionare foto, video e tanto altro sulla propria parete e non solo, in quanto la scheda tecnica prevede un display di 4,66 pollici con una risoluzione di 800x480 pxel. Questo piccolo gioiellino pesa in tutto 165 grammi ed è dotato di un processore quad core da 1,2 GHz, Flash Led e soprattutto di una memoria interna utilissima per chi ama conservare i propri dati e non solo. Quindi 4 GB di memoria con la possibilità di aumentare le capacità grazie alla lettura delle micro SD. La fotocamera invece è dotata di 5 megapixel. Non bisogna dimenticare però che il Samsung Galaxy Beam 2 è dotato del sistema Android 4.2 Jelly Beam e questo significa che il telefono può essere usato liberamente senza limiti di trasferimento grazie al Bluetooth 4.0. Altra caratteristica fondamentale invece è la possibilità di accendere e di collegarsi tramite WiFi in modo tale da poter sempre aggiornare tutto ciò che serve ma soprattutto di potersi informare e poter condividere tutto liberamente grazie alla connessione stabile del proprio ufficio, del proprio appartamento o di un semplice router messo a disposizione. Dunque questo piccolo ma grande gioiello Samsung sicuramente farà la differenza.