Android e Google, quale versione di sistema operativo è migliore?

[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Android e Google[/caption] Gli appassionati di Android e Google hanno a lungo sostenuto che la versione dell'ultimo sistema operativo è superiore a quelle create da esperti del calibro di HTC ecc. Tuttavia, Samsung ha finalmente alcune caratteristiche del software nella sua versione di Android chiamata TouchWiz con cui Google non può assolutamente competere. Queste le quattro funzioni: Modalità di risparmio energetico, Applicazioni predefinite hub, modalità di blocco, impostazioni di notifica alternata. Nella prima caratteristica si nota che manca ancora una modalità di risparmio energetico semplice per un dispositivo diverso da quello creato dalla Samsung, sul Galaxy S5 infatti ci sono due diverse modalità di risparmio energetico, quello normale e quello Ultra Power Mode. Per quanto riguarda invece la seconda caratteristica, si può dire effettivamente che nelle impostazioni di sistema si può trovare tranquillamente l’app nella lista completa dei pacchetti del dispositivo, quindi basta solo cercare nelle impostazioni. Nella terza caratteristica invece, dunque la modalità di blocco, si parla di smartphone dove le notifiche più importanti possono anche non essere disattivate, dunque nella schermata di blocco sarà consentito chiamare i contatti selezionati. L’ultima caratteristica invece riguarda l’aggiunta della Quick Settings pull-down dove si puà toccare una casella delle impostazioni a lungo per avere una funzione alternativa. Dunque non resta che iniziare ad utilizzare questi dispositivi per conoscerne le infinite qualità. Dunque Android e Google sono due grandi colossi della tecnologia.