Sta per arrivare il nuovo Smartwatch Android

La Samsung come già anticipato in precedenza, dovrebbe avviare la produzione dello smartwatch, che sarà anche in grado di telefonare proprio come un vero e proprio smartphone. Questo orologio, funzionante come un vero e proprio dispositivo, andrà a far parte della linea di accessori wear e il colosso coreano ha già stabilito che ci sarà il Gear 2 basato sullo Gear uscito in precedenza. Ovviamente tutto questo nasce perché ogni individuo ha bisogno di navigare in internet, ricevere notifiche e soprattutto essere in contatto con il mondo che lo circonda. Questo quindi porta ad un rallentamento della produzione dello smartwatch perché si vuole raggiungere il massimo del successo, e si avrà dunque bisogno di un ottimo progetto da portare a termine. Il nome del dispositivo ancora non si conosce ma all'interno di questo orologio sarà disponibile uno slot per la sim, una fotocamera, bluetooth ecc. Con questo dispositivo dunque sarà possibile effettuare telefonate, scambiare mail e scattare foto. Le altre caratteristiche non sono ancora state rese note poiché si dovrà attendere il lancio sul mercato, che avverrà sicuramente tra qualche mese. Dunque la linea Android wear sarà sicuramente apprezzata dagli amanti della tecnologia, ma soprattutto degli accessori che oltre ad abbellire inizieranno anche ad essere utilissimi.