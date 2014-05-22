Box si rinnova alla versione 3.0 anche per Android

[caption id="attachment_7200" align="alignnone" width="250"] Box Android[/caption] Box ha rinnovato l’app per Android e regala a tutti gli utenti LG 50 GB gratuiti per un anno. Avendo rinnovato l’app per iOS ha fatto lo stesso per Android alla nuova versione 3.0, semplificando i contenuti ed offrendo maggiore velocità rispetto alla precedente versione. La novità introdotta da questa applicazione è la galleria multimediale che consente di sfogliare velocemente e soprattutto di avere un’altra risoluzione, utilissima soprattutto per chi ama scattare foto e portare con se sempre un ricordo della propria vita. L’azienda inoltre permette di integrare una prewiew per tutti i tipi di documenti che supporta 100 tipi file, dunque è consentito usare molte app come Office Mobile ecc. Con l’App One Cloud inoltre si possono eseguire l’annotazione delle note oppure inviare via fax un documento e per l’occasione sono state rilasciate altre app, Hall per la messaggistica business e Ducuments To Go che supporta Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF e altri file. Box per Android nella versione 3.0, dunque è stato rinnovato in diverse aree e ha concesso di avere maggiori azioni e soprattutto di migliorare la navigazione e soprattutto maggiore scorrimento con File e cartelle varie. Questo non può far altro che rendere felici gli amanti della tecnologia.