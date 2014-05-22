Caricamento...

Samsung Music Hub chiude a luglio e lascia il posto a Milk Music

22/05/2014

[caption id="attachment_6896" align="alignnone" width="300"]Samsung Milk Music Samsung Milk Music[/caption] Samsung Music Hub ha confermato che effettuerà la chiusura a partire dal primo luglio, poiché sostituito da Milk Music. Da tempo ormai si conosceva la situazione, ma ad oggi ci sono le certezze poiché il gruppo della Samsung ha reso tutto pubblico tramite una mail in cui si dice appunto che il servizio a breve sarà sospeso. Ovviamente la società sud coreana consiglia di scaricare tutti i contenuti per acquistare maggiori crediti che saranno ancora a disposizione prima della data di scadenza. Dopo la chiusura della piattaforma Samsung Music Hub, si apriranno i battenti per Milk Music che sostituirà il programma di streaming effettivamente. Coloro che lavorano nell’azienda inoltre hanno dichiarato di voler essere sempre impegnati per offrire ottime esperienze ai clienti, soprattutto con dei servizi esclusivi ed evoluti, ed è proprio per questa ragione che i servizi nonostante i cambiamenti, resteranno disponibili con applicazioni anziché come forma di Bundle. Il lancio del nuovo servizio streaming della Samsung è ovviamente disponibile solo per alcune forme di dispositivi, ovvero, Samsung Galaxy S3, S4, S5, S4 mini, Note 2 e 3, ed infine Mega. Inoltre bisogna ricordare che attualmente il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi si dovrà attendere ancora parecchio.

