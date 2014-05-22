Galaxy Note 4 con display da 5,7 pollici

Diventa pressochè ufficiale, attraversoil fatto che ildi Samsung avrà un display da 5,7 pollici con risoluzione QHD da 1.440 x 2.560 pixel. A rivelarlo è la pubblicazione di una tabella che, oltre a specificare tale peculiarità del Galaxy Note 4, lo mette in confronto anche con gli altri device di nuova generazione di Samsung, ivi compreso il Galaxy S5 Prime. In particolare, ilè attribuito della stessa risoluzione QHD, ma con un display da 5,2 pollici, 0,1 pollici diagonali in più rispetto al Galaxy S5, che tuttavia non può godere di una risoluzione QHD, ma di 1.080 pixel. Più ridotte le dimensioni del Galaxy S5 Mini, attribuito di un display da 4,5 pollici, e risoluzione di 720 pixel. La tabella fornita da GSM Arena propone anche il nome in codice e il numero dei modelli dei prossimi device Samsung: il Galaxy Note 4 è chiamato T (Muscat) ed ha codice di modello N910. Il Galaxy S5 Prime è invece chiamato KQ (Lentis), ed ha come nome del modello G906.