Le app di Android su iOS finalmente esistono grazie a Cider

[caption id="attachment_2391" align="alignnone" width="300"] Android su iOS[/caption] Tutti gli appassionati della tecnologia amano avere le applicazioni Android su iOS e grazie a Cider è tutto possibile. Molte delle app presenti nel sistema operativo Android infatti sono apprezzate dagli utenti iOS che però non possono godere dello stesso servizio, ma ad oggi c’è un nuovo modo per poter avere queste funzionalità sul proprio smartphone anche se non è del sistema operativo con il simpatico robot verde. Infatti è giunta una rivoluzione grazie ad un gruppo di informatici statunitensi che hanno sviluppato le applicazioni di un sistema operativo, rendendole disponibile anche per altri. Questo programma è Cider che finalmente permette a tutti gli utenti di avere le applicazioni di Android su iOS, l’unica pecca però, riguarda il fatto che si è costretti ad utilizzare la virtualizzazione che porta si a poter utilizzare l’app sul dispositivo, ma anche ad un rallentamento. Gli sviluppatori stessi hanno dichiarato però che attualmente non è possibile testare l’app per verificare il funzionamento corretto di tutte le applicazioni, dunque bisogna ancora attendere un po’. Tutti gli appassionati però non vedono l’ora di poter finalmente aggiornare il proprio dispositivo, con applicazioni presenti anche su altri smartphone che possiedono come sistema operativo Android. Non resta che attendere la comunicazione degli sviluppatori per iniziare ad utilizzare finalmente Cider alla perfezione.