Aggiornamento Android 4.4.3 disponibile su Nexus 5

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2014

androidpit Android 4.4.3 finalmente disponibile su Nexus 5 ed è stato effettuato anche uno screenshot dell’aggiornamento via OTA. Questo aggiornamento non ha portato però a grandissimi cambiamenti a livello grafico, ma ha semplicemente migliorato tutto il device partendo dal problema più grave, ovvero il consumo della batteria e anche i diversi bug presenti nel sistema. Questo tipo di aggiornamento ovviamente sarà uno dei tanti poiché si è molto sicuri che i produttori aggiorneranno ancora una volta il sistema operativo. Bisogna tener conto anche che sicuramente molti utenti passeranno ad Android 4.4.3 poiché nei sistemi precedenti ci sono molti o forse troppi problemi da risolvere. Sul Nexus 5 sicuramente uno dei problemi più frequenti è la situazione della batteria, che si scarica troppo velocemente e così si è cercato di dare una soluzione concreta a tutto ciò. Ovviamente di tutto questo non si sa ancora nulla, in quanto non c’è nessuna ufficialità ma solo indiscrezioni, e dunque per avere certezze bisogna solo attendere i comunicati della società e soprattutto dei produttori. Intanto sono molti gli utenti che attendono con ansia questi aggiornamenti, e non appena saranno disponibile, è molto probabile che ci sarà un boom di visite e downolad, in quanto tutti vorranno il sistema operativo sul proprio dispositivo.
