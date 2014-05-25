Pronto per il nuovo Samsung Galaxy Note 4

[caption id="attachment_7216" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Il Samsung Galaxy Note 4 è uno dei dispositivi più attesi insieme all’iPhone 6, e ci sono alcune novità a riguardo. La presentazione di questo dispositivo dovrà avvenire tra il 5 e il 10 settembre 2014, durante il prossimo IFA 2014. Secondo alcune indiscrezioni, la casa sud coreana avrebbe dato al nuovo dispositivo una risoluzione di ben 1440 x 2560 su un display di 7,7 in QHD, le dimensioni invece saranno un po’ più grandi del precedente Note ma la Samsung ha anche messo in cantiere che potrebbero esserci problemi per la portabilità del dispositivo, e dunque dovranno essere prese delle posizioni per risolvere il tutto. Il display dovrebbe essere Youm oled e curvo a tre lati, progettato e brevettato nelle ultime settimane dalla stessa casa sud coreana. Il Samsung Galaxy Note 4 inoltre sarà anche dotato di un processore Exynos esa – core e la fotocamera sarà sicuramente superiore ai 20 megapixel, rispetto al modello precedente Galaxy Note 3. Queste indiscrezioni riguardano il nuovo dispositivo che sarà lanciato prossimamente dalla casa sud coreana e dunque fino a quel giorno ci potranno essere dei cambiamenti e soprattutto delle differenze effettive del dispositivo, in quanto non c’è ancora nulla di ufficiale a riguardo.