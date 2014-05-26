I dispositivi Android utilizzano la fotocamera scorrettamente
26/05/2014
Sui dispositivi Android nelle norme interne per l'utilizzo c’è scritto che è possibile per le applicazioni di utilizzare la fotocamera senza mai essere a conoscenza di ciò che sta accadendo. La sicurezza digitale non è mai stata una questione discussa, ma ad oggi dunque le cose sono cambiate, in quanto con gli smartphone si può segnalare la posizione precisa, e tanto altro ancora. I creatori dei sistemi e dei servizi operativi stanno facendo del loro meglio per assicurarsi che i nostri dati non siano disponibili per chiunque, ma quando si tratta di sicurezza digitale, non c'è un 100 % di garanzia. Szymon Sidor ha recentemente pubblicato un post in cui si spiega in dettaglio come le autorizzazioni della fotocamera su dispositivi Android possono essere manipolati per scattare foto senza che l'utente veda cosa sta succedendo. La chiave per evitare tutto ciò, è trovare un modo per oscurare il mirino della fotocamera. Ci sono dunque un sacco di modi per assicurarsi che questo non accada sul proprio cellulare o tablet. Tra le cose ovvie ci sono, l’assicurarsi di avere side-loading off sul telefono in ogni momento, e quando si installa un app dal Play Store, bisogna fare attenzione alle autorizzazioni che l'applicazione sta chiedendo. Se l'applicazione non ha bisogno per la fotocamera, non dovrebbe dunque chiedere il permesso di utilizzare la fotocamera.
