Ora è possibile cambiare la voce del proprio navigatore Android

Il navigatore Android è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti, ma molte volte la voce del dispositivo è poco gradita. Per questo però non ci sono problemi, poiché è possibile effettuare un cambiamento con molta semplicità in quanto lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo accetta i comandi vocali, ma i modelli superiori a 3.0 riescono anche a cambiare il tono della voce. Come impostazione infatti è utilizzata una voce robotica ma nel menù del dispositivo si può passare tranquillamente a una più naturale anche se questi menù sono un po' nascosti se non si conosce bene il proprio smartphone o tablet. Il primo passo da fare è senza dubbio quello di accedere alle impostazioni, cercando tra le voci l'accessibilità per poi andare nelle opzioni relative al tasto voce. Ci potrebbero essere a quel punto diverse funzioni, sempre in base al dispositivo ovviamente, e così per passare ad una naturale si può cliccare sull'opzione di Google mentre per quelli che la vogliono più particolare, si può accedere al Play Store dove ci sono numerose applicazioni che cambiano tono e timbro di voce del proprio navigatore Android. Dunque se la voce non è gradita non c'è nessun problema, in quanto si può cambiare con molta tranquillità.