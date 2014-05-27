Samsung Galaxy Tab S 8.4 e le sue caratteristiche

[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S 8.4[/caption] I Samsung Galaxy Tab S 8.4 sono in arrivo e finalmente sono state svelate anche le caratteristiche tecniche. Alcune settimane fa infatti ci sono state moltissime voci a riguardo e finalmente grazie a fonti certe, possiamo confermare le caratteristiche del nuovo dispositivo della casa sud coreana. Si tratta dunque di un Tablet con un Processore Samsung Exynos Octa 5 da 1,9 Ghz, con una RAM di ben 3 GB, Gpu Mali T628 e un display da 8.4 con risoluzione da 2560 x 1600 pixel. La fotocamera posteriore è di ben 8 mega pixel, mentre quella anteriore è da 2 mega pixel, la memoria storage è di 32 GB e la versione del sistema operativo è Android 4.4.2 KitKat. Queste caratteristiche del Samsung Galaxy Tab S 8.4 sono trapelate negli ultimi giorni, e dunque non si sa se al momento della presentazione potranno cambiare altre funzioni e quant’altro. Intanto però si resta in attesa di altre notizie e soprattutto per riuscire a capire anche il prezzo del dispositivo, in quanto non c’è ancora una data di presentazione, ne una vaga idea del costo del prodotto. Dunque per tutti gli appassionati sella casa sud coreana e dei suoi Tablet soprattutto, non resta che attendere ancora un po’.