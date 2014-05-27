Outlook per Android mette a rischio la privacy degli utenti

[caption id="attachment_7247" align="alignnone" width="300"] Outlook per Android[/caption] Outlook per Android è una delle applicazioni più utilizzate, però ultimamente è sorto un problema, ovvero il pericolo di privacy. Infatti le email inviate a dispositivi Android con le versioni precedenti al sistema 4.4 è meglio attivare la crittografia. Tutto questo perché non sono protetti in modo corretto i dati, dunque è concesso a chiunque di accedere al servizio di posta elettronica salva negli allegati della micro SD. Inoltre tutto questo è leggibile da terze parti con il permesso Read_External_Storage, dunque niente privacy per chi utilizza delle versioni vecchio di Android. L’azienda però a specificato che i file ricevuti con le email sono memorizzati in un’altra cartella ed è sufficiente un permesso dalle terze parti per accedere allo storage esterno per gli allegati. Un altro problema di Outlook per Android riguarda il Pincode, dove l’utente può impostare un codice per impedire l’accesso ad altre persone ma dopo aver attivato questa impostazione, si è venuti a conoscenza che le email comunque non vengono criptate e quindi nuovamente chiunque può accedere ad informazioni personali. Ovviamente la casa sta provvedendo a risolvere queste problematiche, poiché ormai in tutto il mondo sono tantissime le persone che utilizzano questa app e che potrebbero continuare a lamentarsi.